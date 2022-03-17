Уфа, 17 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии объявила прокуратура региона. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Gov.spb.ru Строительство жилья в Петербурге

Сообщается, что основанием для прокурорского реагирования стало неосвоение муниципальными образованиями Башкирии в полном объеме бюджетных средств, которые были выделены в 2021 году для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

«Министерство, контролирующее в силу закона работу органов местного самоуправления в данной сфере, предостережено о недопустимости неэффективного использования бюджетных средств, нарушении жилищных прав лиц указанной категории», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 2022 году было выделено 1,5 млрд рублей, для приобретения более 940 жилых помещений для сирот.