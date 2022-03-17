Новосибирск, , 08:58 — REGNUM Депутаты горсовета Новосибирска приняли обращение к мэру Анатолию Локтю по вопросу социальной поддержки участников спецоперации в Донбассе и членов их семей. Эта инициатива — дополнение к мерам поддержки, объявленным президентом России, сообщили в совете депутатов.

Мэрия Новосибирска К.Артём.1

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«В специальной военной операции участвуют новосибирцы. Мы обратились к мэру города Новосибирска с тем, чтобы эту ситуацию также учли, и в бюджете города Новосибирска были заложены средства на социальную помощь и поддержку наших ребят, которые в настоящий момент находятся там, — прокомментировал председатель горсовета Дмитрий Асанцев. — Дай Бог, чтобы всё было хорошо, но ситуации могут быть разные. Мы считаем, что бюджет города просто обязан помогать и поддерживать в первую очередь семьи и, конечно, военнослужащих».

Уточняется, что если выделенных в бюджете средств не хватит, парламентарии готовы внести изменения в финансовый документ.