Канберра, , 09:05 — REGNUM 17 марта, проводя пресс-конференцию в Западной Австралии, премьер-министр страны Скотт Моррисон получил вопрос от журналиста, который касался его назначений после проведения майских выборов. Моррисон не растерялся и ответил без колебаний, кто станет следующими министром обороны и министров внутренних дел, передает телеканал Sky News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Конечно, могу сказать, кто станет моим министром обороны. Это Питер Даттон. Могу также сказать, кто будет у меня министром внутренних дел. Это Карен Эндрюс», — заявил Моррисон.

Премьер-министр страны тут же отметил, что лейбористы темнят со своими назначениями и не объявляют имена кандидатов на соответствующие должности.

«И это, знаете ли, уже чересчур», — прокомментировал Моррисон кадровую политику лейбористов.

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