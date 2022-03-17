Грозный, , 08:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову. В телефонном разговоре глава государства отметил мужество, проявляемое военнослужащими из Чечни в ходе спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, и попросил беречь бойцов, сообщил чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!» — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что 16 марта Путин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по экономической поддержке регионов. В ходе него глава государства передал слова благодарности военнослужащим из ЧР, отметив, что они выполняют свой воинский долг достойно. Президент также пообещал позвонить Кадырову после совещания.

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