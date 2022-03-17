Ташкент, , 08:55 — REGNUM Продажи на авторынке Узбекистана с начала года продолжают стремительно расти. Об этом 17 марта сообщает узбекский Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Автомобили Cezary Piwowarski

Отмечается, что центром регулярно анализируется изменение продаж на рынке автомобилей.

«В феврале 2022 года зарегистрировано 128,4 тысяч автотранспортных средств, что на 149,2% больше по сравнению с февралем прошлого года (51,5 тыс.) и на 123,2% по сравнению с январем 2020 года (57,5 тыс.). При этом рост по сравнению с январем 2022 года составил 13,4%», — говорится в сообщении.

Резкое увеличение регистраций автомобилей как в прошлом месяце эксперты связывают с отменой сборов при приобретении автомобилей. В частности, сбор за приобретение и временный ввоз в Узбекистан автотранспорта был отменён, согласно закону о госбюджете на 2022 год.