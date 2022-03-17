Балтийск, Калининградская область, 17 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы (БВМБ) ВМФ России вышли в море для проведения ряда противокорабельных и противовоздушных учений. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Малый ракетный корабль «Зелёный Дол»

В манёврах, которые пройдут в полигонах Балтийского моря, примут участие малые ракетные корабли «Зелёный Дол», «Гейзер» и «Одинцово», а также ракетные катера «Димитровград», «Моршанск» и «Чувашия». Они проведут учения по противокорабельной и противовоздушной обороне, после чего разделятся и разыграют учебный бой с корабельной ударной группой «противника».

пресс-служба ЗВО "Экипажи двух групп кораблей и катеров отработают обнаружение отряда условного противника и произведут совместные электронные пуски ракетным оружием. В ходе условной ракетной стрельбы корабли выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника».

Корабли и катера также выполнят артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают совместное маневрирование, проведут тренировки по связи и противодиверсионной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балтийском море прошли учения корабельной поисково-ударной группы в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» соединения надводных кораблей Балтийского флота ВМФ России по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.