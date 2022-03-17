Кишинёв, 17 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Неразрешённый приднестровский конфликт не должен мешать Молдавии двигаться проевропейским курсом. Об этом 16 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции, проведённой совместно с молдавским президентом Майей Санду в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM Клаус Йоханнис

Он прокомментировал принятую накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) декларацию, в которой Приднестровье назвали «зоной российской оккупации». Клаус отметил, что этот документ носит рекомендательный характер и Кишинёв должен сам решать приднестровскую проблему.

«Её должны решить здесь, в признанных международных форматах, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности и без ущерба для проевропейского курса Молдавии», — заявил румынский президент.

Санду в ходе этой пресс-конференции, обсуждая пути разрешения приднестровского конфликта, потребовала от России вывести из региона миротворцев.

Стоит отметить, российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Основанием для ввода войск стало трёхстороннее соглашение, которое подписали тогдашние президенты России, Молдавии и Приднестровья Борис Ельцин, Мирча Снегур и Игорь Смирнов. Тем не менее, Саду постоянно заявляет, что будет стремиться к тому, чтобы миротворцев вывели из региона.