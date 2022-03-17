Челябинск, 17 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Челябинске 18 марта состоится праздничный концерт под названием «Крымская весна». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

Мероприятие приурочено к восьмой годовщине со дня возвращения Севастополя и Крыма в Россию. Оно начнётся в 13.00 по местному времени на главной сцене парка им. Гагарина. Со сцены выступят творческие коллективы.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь были воссоединены с Россией 18 марта 2014 года.