Чита, 17 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Прокуратура Железнодорожного района Читы Забайкальского края предотвратила выселение беременной жительницы краевого центра из единственного жилья. Подробности 17 марта сообщает телеграм-канал краевого надзорного ведомства.

Жилье

По итогам прокурорской проверки, начавшейся после сообщений в прессе, установлено, что 24-летняя читинка с 2003 года проживала с отцом в жилом помещении дома по ул. Центральной п. Заречный г. Читы.

В 2008 году муниципалитет заключил с мужчиной договор найма указанного жилого помещения. В марте 2021 года отец умер, после чего женщине поступило уведомление о выселении, а на поданное ею заявление в заключении договора найма отказано. При этом иного жилья она не имела, находилась на последних сроках беременности и с учетом указанных обстоятельств не могла осуществлять трудовую деятельность.

Прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала признать за женщиной право пользования жилым помещением на условиях социального найма. Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время с женщиной заключен договор социального найма жилого помещения, в котором она проживает вместе с новорожденным.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года прокуратура Забайкальского района Забайкальского края помогла восстановить права жителей сельского поселения «Даурское», где водонасосная станция и скважина не были обеспечены резервным источником электроснабжения.

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