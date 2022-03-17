Иволгинский район, Бурятия, , 08:50 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту смерти двух местных жителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 16 марта в собственном доме в селе Сужа найдены тела 56-летнего мужчины и его 53-летней супруги.

Газовый баллон Иван Шилов © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что супруги на зиму уезжали жить в другой город к детям, а 11 марта вернулись обратно домой. Из-за отсутствия дров хозяин купил для обогрева большой газовый баллон, подключив к нему портативную горелку.

Как отмечается, сельчане не видели супругов с 14 марта. Спустя два дня вечером к ним зашла соседка, дверь была не заперта. В спальне она обнаружила тела погибших, при этом в помещении ощущался резкий запах газа.

«Вентиль баллона был открыт, газ проникал наружу через горелку, в которой не было огня. Вероятно, ночью, пока супруги спали, горелка потухла, газ стал заполнять жилое помещение, вызвал отравление и гибель людей», — отметили в ведомстве.

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