Вашингтон, 17 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Отказ от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может обернуться катастрофическими последствиями для всего мира, полагает американский сенатор-демократ Крис Мёрфи. Об этом сообщает 17 марта RT.

Ragesoss Крис Мёрфи

Он отметил, что призыв к президенту США Джо Байдену отказаться соглашения о возвращении в СВПД исходит от сенаторов-республиканцев, и этот призыв безумен. Республиканцы предлагают продолжить максимальное давление на Иран, но такая стратегия уже доказала свою несостоятельность.

«В случае отказа от сделки Иран окажется в шаге от создания ядерного оружия и начнёт гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, что было бы катастрофой для всего мира», — подчеркнул Мёрфи.

Сенатор полагает, что новое соглашение по СВПД является для США жизненно важным. Это вопрос национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения по Ирану в 2018 году. В договоре также участвуют Россия, Франция, США, Китай, Великобритания и ФРГ. Байден начал переговоры по возвращению США в договор.

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