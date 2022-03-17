Чебоксары, 17 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В столице Чувашии в рамках празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошла акция «Крымский мост в ПФО». Местом проведения стал Московский мост, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru Акция «Крымский мост в ПФО» в Чебоксарах

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Мероприятия проходят на крупных мостах в городах Поволжья в преддверии восьмой годовщины объединения Крыма и Севастополя с Россией. В Чебоксарах участниками проекта «Крымский мост в ПФО» стали 200 человек.

В мэрии поясняют, что 200 студентов выстроились с государственной символикой России и Чувашии с двух сторон 265-метрового Московского моста.

Глава администрации Денис Спирин подчёркивает, что «в этом году мы не только празднуем Крымскую весну, но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса».

Cap.ru Акция «Крымский мост в ПФО» в Чебоксарах

Напомним, что 18 марта в Чебоксарах пройдёт концерт, посвящённый воссоединению Крыма с Россией, а также в поддержку жителей Донбасса. Отметим, что 15 марта в столице Чувашии был обустроены временный мемориал памяти погибших из-за ракетного удара по центру Донецка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум, по результатам которого почти 97% участников поддержали воссоединение с Россией.