Канберра, 17 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. 17 марта правительство Австралии объявило, что службы здравоохранения, контролируемые общинами аборигенов, получат доступ к программе стоимостью 140 миллионов долларов, которая позволит им строить, покупать или ремонтировать медицинские клиники, а также жилье для медицинского персонала. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Министр здравоохранения Австралии Грег Хант сделал соответствующие заявление в связи Национальным днем устранения барьеров. Доступ к средствам аборигены получат уже 18 марта.

По оценкам федерального правительства Австралии, деньги пойдут на финансирование порядка 120 проектов, включая новые медицинские клиники, жилье и капитальный ремонт.

Отмечается, что средства будут распределятся непосредственно представители общин аборигенов и жителей островов Торресова пролива, а не федеральными и местными чиновниками.