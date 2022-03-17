Уфа, , 08:48 — REGNUM Восточный выезд из Уфы на трассу М5 «Урал» готов уже на 38%. Об этом 17 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Строительство дороги Futurerussia.gov.ru

Он напомнил, что строительные работы на этом объекте были начаты 1 февраля 2020 года после долгого перерыва.

«Сейчас Восточный выезд готов уже на 38%. Темпов не сбавляем, хотя объективные предпосылки к этому есть», — сообщил глава региона, отметив, что в ближайшее время планируется повторно пройти экспертизу стоимости проекта, поскольку она вырастет из-за увеличения цен на строительные материалы.

Хабиров отметил, что руководство региона будет добиваться бесперебойных поставок необходимых материалов.

«Сейчас республика готовит обращение в Правительство России: просим рассмотреть возможность того, чтобы российские производители отпускали стройматериалы для крупнейших инфраструктурных проектов страны по фиксированным ценам. Будем решать и другие вопросы», — пояснил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Восточный выезд оптимизирует транспортные потоки, уменьшит нагрузку на многие улицы Уфы, позволит быстрее пересекать Уфу транзитному транспорту.