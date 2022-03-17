Канберра, 17 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. 17 марта Статистическое бюро Австралии сообщило, что уровень безработицы в стране сейчас составляет 4%, что является самым низким показателем за последние 13 лет. В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон решил прокомментировать цифру на пресс-конференции перед журналистами. Однако вскоре оказалась, что у Моррисона по каким-то причинам своя особая статистика, передает телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Согласно данным Статистического бюро Австралии, последний раз безработица в стране была на уровне 4% в 2008 году. Но что говорит на этот счет премьер-министр Моррисон?

«Уровень безработицы в 4 процента является самым низким показателем, который мы видели почти за 50 лет. Мне было пять лет, когда у нас в последний раз был такой низкий уровень безработицы», — поделился Моррисон своими наблюдениями с удивленными журналистами.

Учитывая, что безработица в 4% в Австралии была в прошлый раз в 2008 году, пишут журналисты, Моррисону было далеко не пять лет от роду, а все 40.