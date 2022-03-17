Набережные Челны, Татария, , 09:04 — REGNUM В Набережных Челнах оштрафована на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ 24-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Суд

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В городе 16 марта суд рассмотрел второе дело по факту публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

Установлено, что 14 марта в ночное время женщина находилась в подъезде жилого дома. На полу кабины лифта, а также на полу одного из этажей она нанесла черной краской надписи, дискредитирующие использование Вооруженных сил России в Донецкой и Луганской народных республик.

Во время судебного заседания женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Злоумышленнице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, 13 марта на парковке около торгового центра «Палитра» житель Набережных Челнов демонстрировал на заднем стекле автомобиля плакат с надписью, дискредитирующей использование Вооруженных сил России, а также призывающий к воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов России.

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