Джакарта, 17 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что до сих пор не было информации о гражданах Индонезии, пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии, сообщает Kompas.

Илья Питалев Последствия землетрясения. Япония

«Посольство Индонезии в Японии связалось с жителями в пострадавших районах, и не было ни одного индонезийского гражданина, который был бы ранен или пострадал в результате землетрясения. Отключение электроэнергии затронуло лишь несколько человек», — отметили в МИД Индонезии.

По данным посольства, в Японии находятся около 67 000 индонезийских граждан. Из этого числа в районе эпицентра землетрясения зарегистрированы 1524 гражданина Индонезии.

Отметим, что сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Фукусимы вечером 16 марта. В результате землетрясения один человек погиб и 69 получили ранения.