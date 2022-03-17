Лима, 17 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Перу в результате 19 землетрясений в провинции Кайльома были разрушены порядка 120 домов, сообщила радиостанция RPP со ссылкой на главу округа Мака Сиксто Рохас.

Bna.bh Землетрясение

«Все 100% глинобитных и каменных домов [в округе] рухнули, стены зданий из благородных материалов треснули, некоторые обрушились, в том числе здание муниципалитета», — сказал он.

По его словам, большинство жителей разрушенных домов были вынуждены ночевать на улице. О пострадавших и погибших не сообщается.