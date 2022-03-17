Сидней, Австралия, 17 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Пассажиры, пользующиеся общественным транспортом в Сиднее, готовятся к новым сбоям в работе поездов, поскольку напряженность между правительством штата Новый Южный Уэльс и профсоюзом железнодорожников снова обострилась на фоне неразрешенного трудового спора. Об этом 17 марта сообщил телеканал Nine News.

Забастовка

Срочные переговоры начнутся уже 17 марта после того, как Профсоюз железнодорожников, водителей трамваев и автобусов (RTBU) пригрозил дальнейшими забастовками по всему мегаполису. С 20 марта водители и бортпроводники будут работать только своими основными составами и не будут соглашаться ни на какие срочные изменения в трудовом графике.

Ранее в RTBU призвали власти пойти на кардинальные изменения, а именно разрешить всем жителям Сиднея пользоваться общественным транспортом бесплатно каждую пятницу до наступления июня.

В свою очередь жители Сиднея были бы не прочь воспользоваться такой щедростью, однако многие из них выражают опасения, что в процессе борьбы между профсоюзом и правительством, транспорт будет ходить с перебоями, что приведет к их увольнению за опоздание на работу.