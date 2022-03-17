В Сиднее профсоюз ж/д работников пригрозил властям новыми забастовками
Сидней, Австралия, 17 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Пассажиры, пользующиеся общественным транспортом в Сиднее, готовятся к новым сбоям в работе поездов, поскольку напряженность между правительством штата Новый Южный Уэльс и профсоюзом железнодорожников снова обострилась на фоне неразрешенного трудового спора. Об этом 17 марта сообщил телеканал Nine News.
Срочные переговоры начнутся уже 17 марта после того, как Профсоюз железнодорожников, водителей трамваев и автобусов (RTBU) пригрозил дальнейшими забастовками по всему мегаполису. С 20 марта водители и бортпроводники будут работать только своими основными составами и не будут соглашаться ни на какие срочные изменения в трудовом графике.
Ранее в RTBU призвали власти пойти на кардинальные изменения, а именно разрешить всем жителям Сиднея пользоваться общественным транспортом бесплатно каждую пятницу до наступления июня.
В свою очередь жители Сиднея были бы не прочь воспользоваться такой щедростью, однако многие из них выражают опасения, что в процессе борьбы между профсоюзом и правительством, транспорт будет ходить с перебоями, что приведет к их увольнению за опоздание на работу.