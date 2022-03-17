Вашингтон, , 08:44 — REGNUM В американских средствах массовой информации продолжается кампанию дезинформации о происходящих событиях на Украине. Об этом заявили в посольство России в Соединённых Штатах.

Саманта Пауэр. Самое красивое, но адекватное лицо лжи США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В частности речь идёт о ложной информации, тиражируемая в местной прессе, о якобы причастности Вооружённых сил России к атаке на драматический театр в Мариуполе. Эти заявления не соответствуют действительности и являются фальшивкой, подчеркнули в дипмиссии.

«Категорически отвергаем эти обвинения», — заявили в посольстве.

Так, помимо заявлений Минобороны России о том, что днём 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла, имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников.

«Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В посольстве призвали представителей прессы «прекратить враньё и заняться объективным освещением событий на Украине».

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в здании Мариупольского театра произошёл мощной взрыв. Как заявили в Минобороны РФ, боевая авиация ВС РФ не наносила воздушных ударов по зданию театра в городе Мариуполь. При этом в ведомстве добавили, что, по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра.

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