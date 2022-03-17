Сеул, 17 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В начале 2022 года в Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом 17 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Kakprosto.ru Налоги

В январе текущего года в государственную казну поступило 49,7 трлн вон (~$40,9 млрд), что на 10,8 трлн вон (~$8,8 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от подоходного налога вырос на 1,6 трлн вон (~$1,3 млрд), до 13,2 трлн вон (~$10,8 млрд), налога на добавленную стоимость (НДС) — на 6,9 трлн вон (~$5,6 млрд), до 24,4 трлн вон (~$20 млрд), корпоративного налога — на 900 млрд вон (~$740), до 2,9 трлн вон (~$2,3 млрд). Однако доход от транспортного налога, напротив, сократился на 200 млрд вон (~$164,6 млн), а налога на операции с ценными бумагами — на 400 млрд вон (~$329 млн).

Общий объём поступлений в бюджет составил 65,3 трлн вон (~$53,7 млрд), что на 8 трлн вон (~$6,5 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем расходы в годовом исчислении увеличились на 2,4 трлн вон (~$1,9 млрд), до 56,3 трлн вон (~$46,3 млрд).

Ожидается, что в конце года дефицит бюджета Южной Кореи составил 70,8 трлн вон (~$58,2 млрд), что эквивалентно 3,3% ВВП.