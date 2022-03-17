Москва, 17 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Москва продолжит реализацию всех принятых программ, в том числе по развитию городской инфраструктуры. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

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В Москве продолжится строительство метрополитена, новых автодорог, реконструкция пригородного железнодорожного сообщения и соцобъектов. Также планируется поддерживать коммерческое строительство: создание жилья, промышленных объектов и технопарков.

«Сегодня особенно важно сохранить объемы строительства недвижимости. Это не только хороший способ для жителей Москвы вложить средства, но и стимул для развития экономики, возможность сохранить рабочие места», — подчеркнул Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пройдёт цикл круглых столов по поддержке представители разных отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за санкций.

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