Барнаул, 17 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. При подготовке проекта бюджета Алтайского края на 2023 год комитет по образованию и науке Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) будет настаивать на увеличении региональной доли финансирования расходов на организацию бесплатного горячего питания. Об этом сообщил 17 марта председатель комитета Александр Молотов («Справедливая Россия — За правду»). Подробности с совещания, на котором депутаты АКЗС вместе с представителями Роспотребнадзора, министерства образования, комитета по образованию г. Барнаула и родительской общественности на базе барнаульской гимназии № 42 обсудили актуальные вопросы организации школьного питания, сообщает телеграм-канал алтайского парламента.

Cenya Glova Школьная столовая

По мнению Александра Молотова, необходимо также подготовить инициативу по корректировке федерального законодательства, для того, чтобы позволить на уровне школ оперативно направлять высвобождающиеся остатки средств, предусмотренных на горячее питание, на приобретение фруктов и других богатых витаминами продуктов.

В Алтайском крае бесплатным горячим питанием обеспечены 120 854 ученика начальных классов. На эти цели в 2021 году было направлено 1,183 млрд рублей. 99 процентов этой суммы (1,171 млрд рублей) — средства федерального бюджета, 78 млн рублей (1%) — софинансирование региона. Предложения по итогам мероприятия будут обобщены и сформулированы в итоговое решение комитета до конца марта.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечить всех школьников бесплатным питанием принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Учащиеся должны получать питание не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

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