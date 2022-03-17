Кишинёв, 17 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России с призывом вывести войска из Приднестровья.

Gov.md Майя Санду

«Мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта», — заявила Санду на одной из пресс-конференций.

При этом она отметила, что молдавские власти делают всё возможное, чтобы «найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение».

Как сообщало ИА REGNUM, президент МолдавииМайя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности республики в связи с ростом цен в стране.