Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Власти России призывают Вашингтон перестать распространять ложную информацию и начать объективно освещать события на Украине. Об этом 17 марта говорится в сообщении посольство России в США в его телеграм-канале в комментарии на сообщения американских СМИ о якобы нанесении ВС РФ авиационного удара по зданию театра в Мариуполе.

Посольство РФ в США Washington.mid.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине», — говорится в сообщении.

Также указывается, что новым примером такой кампании по дезинформации стала растиражированная в СМИ США ложная информация о том, что российские военные якобы причастны к удару по мариупольскому драматическому театру.

«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», — отмечается в нем.

При этом российское диппредставительство предложило тем, кто «действительно заинтересован в правдивой информации» о ситуации на Украине, пользоваться ресурсами России, такими как российское Министерство иностранных дел, Минобороны и посольство РФ в США.

Кроме того, дипмиссия РФ опубликовала скриншот со страницы телеканала CNN с обвинениями в адрес ВС России о якобы нанесении ими удара по драмтеатру Мариуполя, дополнив его надписью «фальшивые новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 2 тыс. тонн гуманитарных грузов доставили сотрудники МЧС России на территорию Украины, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики.