Анадырь, , 08:53 — REGNUM В ходе проверок магазинов в Билибинском районе выявлены нарушения — виновный оштрафован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокураты Чукотского автономного округа.

Просроченная продукция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Установлено, что в магазинах продавали продукты питания, сроки годности которых истекли. Кроме того, были в реализации и товары, на упаковки которых не было сведений о сроках годности.

«По постановлению прокурора района индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности — ему назначен штраф в 30 тыс. рублей», — пояснили следователи.

как сообщало ИА REGNUM, в Берёзовском районе ХМАО назревает серьёзный скандал. Сотрудница одной из местных пекарен сняла на телефон продукты, из которых готовятся курники, пирожки, расстегаи и хлеб. Видео производит столь неизгладимое впечатление, что его впору показывать для кодирования желающих похудеть.