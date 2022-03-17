Кызыл, , 08:40 — REGNUM В Туве по факту массового заболевания малолетних воспитанников Республиканского дома ребёнка следователи организовали проверку. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Предварительно установлено, что 7 и 10 марта в больницу с признаками инфекционного заболевания попали две девочки 9 и 12 месяцев от рождения. Медики диагностировали у них ротавирусную инфекцию.

«В дальнейшем при проведении обследования еще у 10 воспитанников социального учреждения выявлены астровирус и ротавирус. Кроме того, ротавирус без симптомов заболевания был выявлен и у работников учреждения: повара и уборщицы», — отметили в ведомстве.

Состояние заболевших детей оценивается как удовлетворительное. В рамках проверки сотрудники СК осматривают помещения учреждения, изымают документацию. Также назначена судмедэкспертиза.