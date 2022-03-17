Грозный, 17 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Российские бойцы разблокировали группу спецназовцев, попавших в окружение под Мариуполем, об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 17 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Он отметил, что группа российских спецназовцев находилась в окружении несколько дней. Украинские националисты предлагали им сдаться, но бойцы остались преданы присяге и долгу.

«В ходе спецоперации сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров доложил Путину о спасении в ЛНР около 500 детей. Бандеровцы использовали их в качестве живого щита.

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