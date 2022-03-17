Канберра, , 08:42 — REGNUM Австралия стала первым местом в мире, где исследователи и промышленники смогли сконструировать и произвести специальный 4D-сканер легких, который может дать медикам «беспрецедентное понимание» устройства органов дыхания и их диагностики. Об этом 17 марта сообщил телеканал Nine News.

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Устройство стоимостью 29 миллионов долларов было представлено в больнице им. принца Уэльского в Сиднее. Новое устройство получило название «сканер XV».

Аппарат был создан с помощью частной фирмы, которая воспользовалась средствами из Фонда будущих медицинских исследований правительства Австралии.

По данным организации Lung Foundation Australia, семь миллионов жителей Австралии страдают от заболеваний легких. Появление нового 4D-сканера позволит выявлять заболевания раньше и более точно диагностировать хронические респираторные заболевания. Речь, помимо прочего, идет о хронической обструктивной болезни легких, кистозном фиброзе, астме и раке легких.