* запрещённая в России организация

Майкоп, 17 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Адыгее возбуждено уголовное дело об участии в запрещенной в России экстремистской организации. Его фигурантом стал 27-летний осужденный, отбывающий наказание в колонии на территории Адыгеи, сообщили 17 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как было установлено сотрудниками управления ФСБ по Адыгее, подозреваемый в 2015 году вступил в организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спустя три года его задержали за незаконный оборот оружия и боеприпасов и осудили, назначив наказание в виде лишения свободы. Прибыв по месту исполнения наказания в колонию №1 УФСИН России по Республике Адыгея, осужденный продолжил свою деятельность в экстремистской организации. Он пытался вербовать новых членов из числа единомышленников.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.