Уфа, , 08:38 — REGNUM Автомобиль въехал в стоящую служебную машину главы администрации башкирского города Стерлитамак. Об этом сообщил мэр города Рустем Газизов на своей странице в социальной сети.

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«В мой служебный автомобиль, который стоял без движения, въехала другая машина. Из неё вышли водитель и пассажир в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Они были не просто сильно пьяны, а практически не отдавали себе отчета в происходящем», — сообщил глава администрации.

Он отметил, что возмущен безответственностью и халатным отношением некоторых людей не только к своей, но и чужой жизни. Несмотря на ужесточение законов и мер наказания для пьяных водителей, статистика все равно показывает, что люди продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии, пояснил он.

«А если бы в этой ситуации пострадала не машина, а люди? А если бы пьяный водитель потерял контроль на пешеходном переходе? Или во дворах, где гуляют семьи, дети? Что еще должно случиться, чтобы каждый обладатель водительских прав четко понимал, выпил — стал пешеходом», — поинтересовался Газизов.

Он спросил у жителей, какие еще меры можно предпринять, чтобы таких ситуаций на дорогах не случалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.