Канберра, 17 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Австралии упал до самого низкого уровня за более чем 13 лет, достигнув 4%. Об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные 17 марта Австралийским статистическим бюро, передает телеканал Nine News.

Австралия

Отмечается, что показатель превзошел ожидания рынка, так как считалось, что уровень безработицы составит 4,1%. В последний раз уровень безработицы в Австралии составлял 4% в августе 2008 года. Уровень безработицы в стране никогда не опускался ниже 4% с момента начала ведения статистики в 1978 году.

«При увеличении занятости на 77 000 человек и снижении числа безработных на 19 000 человек уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта до 4,0%», — говорится в отчете главы отдела труда в Статистическом бюро Австралии.

Отмечается, что уровень безработицы в 4% ниже допандемийных показателей.