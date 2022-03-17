Тюльганский район, Оренбургская область, 17 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Тюльганском районе Оренбургской области 16 марта сгорел частный двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Пожар

Пожар произошел во второй половине дня 16 марта. На борьбе с огнем ушло шесть часов. В тушении задействовали три автоцистерны и девять пожарных расчетов.

На момент прибытия огнеборцев происходило открытое горение по всей площади строения. Огонь повредил дом практически по всей площади.

По факту пожара проводится проверка. Одной из версий произошедшего специалисты рассматривают неисправность электропроводки.