Ташкент, , 08:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 марта провел в Государственном налоговом комитете совещание по очередным задачам совершенствования налоговой сферы. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в последние годы в стране активно реформируется налоговое администрирование. В декабре 2019 года была принята новая редакция Налогового кодекса, в который введены нормы прямого действия. Количество видов налогов сокращено с 13 до 9. Ставка налога на имущество снижена с 5 до 1,5 процента, а налога на добавленную стоимость — с 20 до 15 процентов. Налоговая нагрузка на заработную плату в стране снижена почти в два раза.

«В результате доверие предпринимателей к реформам укрепилось, а налоговые поступления выросли в четыре раза. Количество плательщиков НДС увеличилось с 6 до 152 тысяч», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой Стратегии развития страны поставлены задачи по продолжению этих реформ, а также дальнейшему снижению налоговой нагрузки на экономику и упрощению налоговых процедур.

«Мы провозгласили принцип возвышения чести и достоинства человека, работаем над повышением благосостояния народа. Когда наш народ будет доволен? Когда налогов станет меньше, а доходы вырастут», — подчеркнул на совещании Мирзиёев.