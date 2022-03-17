17 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии поддержали работников аэропорта Пизы, которые отказались грузить «гуманитарную помощь» для Украины в виде оружия и боеприпасов

Владимир Бадмаев, , 09:58 — REGNUM Работники аэропорта Галилео Галилея в итальянской Пизе сорвали отправку на Украину оружия под видом гуманитарной помощи. В городском профсоюзе сообщили, что рабочие просто отказались загружать самолёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечается, самолёты должны были лететь с гуманитарным грузом — продуктами питания, лекарствами и т. д. Однако при погрузке выяснилось, что в ящиках полно оружия и боеприпасов. В связи с этим работники аэропорта решительно осудили использование гуманитарного прикрытия для разжигания войны.

Несмотря на скандальность ситуации, большинство крупных итальянских СМИ совершенно её проигнорировали. Однако простые итальянцы со всей страны выражают солидарность с рабочими, называя их героями.

«Это возмутительно, я против отправки оружия, используя к тому же ничего не подозревающих рабочих, возможно, подвергая их риску», — отметила Клодетте О.

«Отличная работа! От нас, трудящихся, зависит мир, даже путём остановки конвоев с оружием», — считает Барбара Л.

Торговля оружием Цитата из к/ф «Оружейный барон» реж Эндрю Никкол. 2005. США, Германия, Франция

«Кто хочет мира, тот оружие не отправляет», — заметил Давид К.

«Это герои, кто останавливает бойню, просто отказываясь загружать и запускать самолёты с оружием. Молодцы», — поддержала Марианна М.

«Маленькие герои нашего времени, рискуют своей работой ради мира», — добавил Пьетро М.

«Они правы, что не взяли на себя ответственность. Им всем нужно подать в суд. Блин, мы делаем всё, чтобы эта война закончилась, а есть люди, которые отправляют туда взрывчатку и боеприпасы, чтобы продолжать бойню. Отправьте их самих на Украину», — предложил Анджело А.

«Честь рабочим! Вот что надо сделать. Единственный способ заставить себя слышать — это не слушаться!» — отметила Франческа Т.

«Позор и соучастие итальянского правительства», — заявил Лео М.

«А потом удивляются, как это возможно, что бомбят грузовики с «гуманитаркой», — пишет Мартина Ф.

«Смешивают оружие с гуманитарной помощью, чтобы их не разбомбили. Но это может спровоцировать неизбирательные бомбардировки всех колонн, направляющихся на Украину, и рост числа погибших», — добавил Франческо П.

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«Если они не улетели из Пизы, то отправились из Пратика-ди-Маре! Случайно увидел, что самолёт ВВС Италии недавно прилетел в Польшу, на базу НАТО в Жешове. Должно быть много «гуманитарной помощи», — пишет Мауро К.

«Правительство предало конституцию Италии! Они подорвали доверие к институтам, они больше не заслуживают доверия…» — прокомментировал Бруно Б.

«15 декабря прошлого года Россия предложила США и НАТО пакт о мире. Войны можно было бы избежать. Но Вашингтон и его головорезы отправили предложение обратно, даже не рассматривая его. Все, что происходит сейчас, преподносится как внезапный и неожиданный акт, но это не так. Войны на Украине можно было бы избежать», — напомнила Мария Р.

«Только рабочий интернационализм остановит войны», — заключил Луиджи К.