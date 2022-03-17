Кишинёв, 17 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Кишинёв настаивает на том, чтобы Россия вывела миротворцев из Приднестровья. Об этом президент Молдавии Майя Санду 16 марта заявила на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Она прокомментировала принятую накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) декларацию, в которой Приднестровье назвали «зоной российской оккупации».

«Мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта», — сказала президент.

Санду и другие представители ее партии «Действие и солидарность» регулярно требуют от РФ вывести военный контингент из Приднестровья, несмотря на то, что он там находится на основании международных договоров.

Напомним, Санду ранее признала, что, кроме молдавского, имеет румынское гражданство. Также в администрации президента Молдавии признали, что некоторые сотрудники там работают в том числе на Фонд Конрада Аденауэра, зарегистрированный в Германии.