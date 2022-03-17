Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбургегорожанка отсудила компенсацию у застройщика за некачественную квартиру в новом доме. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

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В исковом заявлении женщина указала, что приобрела трехкомнатную квартиру по ул. Салмышской по договору цессии за 2 954 000 рублей. После вселения в квартиру она обнаружила наличие непрерывного шума, гула и вибрации, распространяющихся по полу и стенам квартиры. Источником дискомфорта оказалась работа насосной станции системы отопления, расположенной в подвале. Оренбурженка обращалась в суд. Ранее суд обязал застройщика обязали вернуть уплаченные по договору цессии денежные средства, а ее — передать квартиру после получения средств.

Между тем, рыночная стоимость спорной квартиры значительно выросла. Истица вновь обратились в суд и просила взыскать с ответчика разницу между оплаченной при покупке некачественной квартиры суммы и ценой новой квартиры на момент разрешения дела, стоимость произведенных в квартире неотделимых улучшений в виде ремонтных работ в размере 920 203 рубля, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что расторжение договора произошло по вине застройщика. Согласно экспертному заключению, стоимость спорной квартиры на момент ее передачи истицей застройщику составила 5 100 000 рублей.

Суд вынес решение о взыскании с застройщика в пользу истицы и ее несовершеннолетнего ребенка по 1 533 106 рублей (разница в стоимости квартиры и сумма, потраченная на неотделимые улучшения в виде ремонта). В удовлетворении требований о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда отказано, поскольку договорные отношения между сторонами прекращены и не попадают под сферу правового регулирования Закона о защите прав потребителей. Решение суда не вступило в законную силу.