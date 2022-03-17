Токио, 17 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли в результате землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло в ночь на 17 марта на северо-востоке Японии. Об этом 17 марта сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида в парламенте страны, его слова приводит газета Asahi Shimbun.

Martin Luff Землетрясение

Также глава японского правительства уточнил, что по состоянию на 08:00 (02:00 мск) число пострадавших составляло 97 человек.

При этом позднее телеканал NHK сообщил, что количество получивших ранения в результате подземных толчков выросло до 194 человек, больше всего пострадавших в префектурах Мияги и Фукусима.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Токио сообщили, что информация о гражданах РФ, пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии, к настоящему моменту не поступала.