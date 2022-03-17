Благовещенск, , 08:44 — REGNUM Амурская область готовится к весеннему половодью. На противопаводковые мероприятия в бюджете заложили более 170 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе Заксобрания региона.

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Выделенные деньги потратят на подготовку проектно-сметной документации на строительство гидротехнических сооружений для сёл в Благовещенском районе и капитальный ремонт дамб Тамбовского района.

«Также установят зоны затопления, подтопления и проведут инженерно-изыскательные работы по отводу грунтовых вод с территории села Чигири», — пояснил председатель Законодательного собрания Приамурья Константин Дьяконов.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Хабаровскремпроект» подозревают в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. Предполагается, что компания ввела в заблуждение администрацию Благовещенского района Амурской области и получила 13,9 млн рублей за невыполненные работы. Подрядчик обязался провести инженерные изыскания и составить проект строительства гидротехнических сооружений в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково.