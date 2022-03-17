Москва, 17 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В российских магазинах продаются недорогие сыры. Но низкая цена полутвердых сыров не означает фальсификацию, сообщили 17 марта в пресс-службе Роскачества.

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Специалисты Российской системы качества исследовали продукцию 13 торговых марок из 30 стоимостью от 449 до 649 рублей за 1 килограмм. Выяснилось, что исследованные недорогие марки сыров отвечали всем требованиям законодательства.

В ведомстве считают, что сыр марок «Белебеевский», «Брюкке», «Ичалки», «Красная цена», «Круглый год», «Моя цена», «Первым делом», «СБРОАО Беловежские сыры», «Староминский сыродел», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Сыробогатов», «То, что надо!» и «Фасоль» безопасная и качественная для употребления продукция.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать натуральный и безопасный плавленый сыр.

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