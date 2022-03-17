Москва, , 08:26 — REGNUM Более 2 тыс. тонн гуманитарных грузов доставили сотрудники МЧС России на территорию Украины, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе МЧС.

Гуманитарный груз (сс) Feed My Starving Children (FMSC)

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В ведомстве рассказали, что с начала гуманитарной операции доставило более 2 тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины. Отмечается, что из этого объёма 500 тонн пришлось на последнюю неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в районы Луганской Народной Республики, освобождённые от украинских вооружённых формирований, доставили гуманитарный груз.