Ташкент, , 08:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 марта ознакомился с деятельностью Центра обработки данных Государственного налогового комитета страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Отмечается, что центр ранее был полностью модернизирован, на это было направлено 100 миллиардов сумов (один доллар — 11 000 сумов).

«В результате мощность центра увеличилась в восемь раз, расширился охват электронными услугами. Сложные процессы, такие как расчет строк сальдо по лицевым карточкам, ускорились в 10 раз», — говорится в сообщении.

Так, если раньше расчет республиканских показателей занимал 24 часа, то сейчас этот процесс выполняется за 2−3 часа.

«Повышение скорости обработки данных становится важным фактором сокращения теневой экономики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь центр можно назвать «мозгом» отечественной налоговой системы.

«Здесь интегрированы данные всех налогоплательщиков. Около 50 квалифицированных специалистов обеспечивают отслеживание налогового оборота в режиме реального времени и оперативно оказывают дистанционные услуги», — говорится в сообщении.

Сообщается, что глава государства ознакомился с работой центра, дал поручения по повышению эффективности деятельности налоговых органов.