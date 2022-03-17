Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ принято решение расширить зону реагирования режима «повышенная готовность». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, с 9 утра 17 марта в зону также попала протока Степная в связи с угрозой разрушения береговой линии из-за активного таяния льда.

Протока Степная в Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

По словам замначальника управления по ЧС города Дмитрия Фролова, в ближайшее время начнутся работы по укреплению берега длиной более 150 метров и недопущению его дальнейшего разрушения.

«Для восстановления береговой линии протоки Степная в СНТ «Весна», «Черемушки» Минприроды Бурятии выделило около 26 млн рублей, более 1,3 млн рублей направил муниципальный бюджет», — отметили в мэрии.