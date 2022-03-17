Сингапур, 17 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Китай играет важнейшую роль для формирования нового миропорядка, заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

Сингапур

«Китай сейчас играет важнейшую роль для формирования нового мирового порядка», — цитирует его газета The Straits Times.

Он добавил, что Пекин «отмечал важность сохранения территориальной целостности и суверенитета (Украины)». Балакришнан считает, что «Китай имеет огромное влияние на Россию».

«В ближайшие дни или недели мы увидим, является ли это реальностью или же выдаем желаемое за действительное», — заключил он.