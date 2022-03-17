Свердловских бродячих собак предложили отправлять в исправительные колонии
Екатеринбург, 17 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Свердловской области заниматься бродячими собаками предлагают учреждениям системы ФСИН. Об этом пишут СМИ.
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За колючей проволокой
Вопрос о проблеме бездомных животных был рассмотрен ранее на заседании комитета областного Заксобрания по аграрной политике. Депутаты создали рабочую группу. И возглавивший её Вячеслав Вегнер и предложил отправлять собак заключённым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Евгений Куйвашев поставил подчинённым задачу решить проблему бездомных собак. Это произошло после ряда нападений животных на людей.