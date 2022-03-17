Владивосток, 17 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Аграрии Приморья готовят сельскохозяйственную технику к весенним полевым работам. На техническую модернизацию предусмотрено более 700 млн рублей из краевого бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Аграрии

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В поля выйдут около 3 тыс. единиц техники. Готовность тракторов составляет 87,5%, сеялок — почти 85%.

Готовы к работе 2187 тракторов, 928 плугов, сеялок — 752, культиваторов — 689.

Всего сельхозпроизводители планируют засеять соей, кукурузой, ранними зерновыми и другими культурами более 500 тыс. га полей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в этом году посевные площади составят свыше 1,5 млн га, что на 22% превышает объёмы 2021 года. Аграрии уже посеяли озимые на площади 385,5 тыс. га. Яровой сев запланирован на площади около 1,06 млн га.