Сеул, , 08:20 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 16 марта телефонные переговоры с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, стороны договорились диверсифицировать сотрудничество в области высоких технологий, а также продолжить прилагать усилия для активизации сотрудничества между малыми и средними предприятиями.

Чон Ый Ён поздравил Люксембург с избранием в Совет ООН по правам человека и выразил надежду на тесное сотрудничество на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Великий герцог Люксембурга Анри обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипотношений.

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