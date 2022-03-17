Сеул, 17 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 16 марта телефонные переговоры с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны договорились диверсифицировать сотрудничество в области высоких технологий, а также продолжить прилагать усилия для активизации сотрудничества между малыми и средними предприятиями.

Чон Ый Ён поздравил Люксембург с избранием в Совет ООН по правам человека и выразил надежду на тесное сотрудничество на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Великий герцог Люксембурга Анри обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипотношений.

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