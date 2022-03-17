Луганск, 17 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В районы Луганской Народной Республики, освобождённые от украинских вооружённых формирований, доставили гуманитарный груз. Об этом 17 марта сообщили в Народной милиции ЛНР.

Пресс-служба правительства Тверской области Отправка гуманитарного груза

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Организовали доставку помощи представители Народной милиции ЛНР и российские организации ветеранов Афганистана. Всего доставлено более десяти тонн гуманитарного груза.

Кроме продовольствия, были бесплатно переданы товары для детей и одежда.