Индиан-Уэллс, США, , 08:18 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Андрей Рублёв si.robi

Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, три ошибки на подаче и 1 из 2 брейков.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

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